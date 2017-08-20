Под Обуховом нашли угнанный Lexus GX замглавы Нацполиции

20 августа 2017 г. 12:24
Источник: Левый Берег
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Полицейские задержали угонщиков, которые похитили служебный автомобиль заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Twitter.

"Ликвидировали группу угонщиков, которые украли авто Нацполиции и прятали в Обуховском районе. Задержали троих организаторов. P.S. Говорил, что задержим", - написал он.

Напомним, полицейский служебный Lexus GX был угнан неизвестными у дома Фацевича 11 августа. На розыск машины был ориентирован личный состав Киевской области и соседних регионов.

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