Под Обуховом нашли угнанный Lexus GX замглавы Нацполиции

Полицейские задержали угонщиков, которые похитили служебный автомобиль заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в Twitter.

"Ликвидировали группу угонщиков, которые украли авто Нацполиции и прятали в Обуховском районе. Задержали троих организаторов. P.S. Говорил, что задержим", - написал он.

Напомним, полицейский служебный Lexus GX был угнан неизвестными у дома Фацевича 11 августа. На розыск машины был ориентирован личный состав Киевской области и соседних регионов.