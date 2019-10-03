Под Радой митингуют против продажи земли

Под зданием Верховной Рады началась акция протеста против продажи земли иностранцам.

В митинге принимают участие аграрии, представители общин и другие граждане из всех регионов Украины. Организатор акции - ОО "Всеукраинская Аграрная Рада".

"Українські новини" сообщают, что несколько сотрудников аграрного предприятия установили 3 палатки возле Офиса Президента и протестуют против рейдерсокого захвата компании.

Отмечается, что возле палаток размещены плакаты с просьбами о помощи в борьбе с рейдерским захватом предприятия.

Протестующие убеждены, что из-за рейдерского захвата их предприятия гибнет урожай.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже опубликовало текст законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

25 сентября соответствующий законопроект Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде.

Напомним, 18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон № 2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Как известно, Земельный кодекс № 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 10 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

В 2018 году парламент продлил мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной Раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря текущего года.