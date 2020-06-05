Под Радой протесты с требованием отставки министра внутренних дел

В Киеве под Верховной радой проходит массовая акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Протестуют около 400 человек.

Сотни людей собрались под зданием парламента. Они требуют отставки главы МВД из-за проваленной правоохранительной реформы, дела общественной активистки Екатерины Гандзюк, дела убийства 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, а также из-за изнасилования полицейскими женщины в Киевской области и перестрелки в Броварах.

Отметим, что сегодня министр внутренних дел будет отчитываться в Раде о работе МВД. Тем временем, в Верховной раде говорят, что пока не будут обсуждать вопрос отставки Авакова, а в МВД обещают круглосуточный контроль за действиями полицейских.