Под стенами горсовета - пикет против строительства дороги через "Барабашово"

Под стенами горсовета, где сегодня будет проходить заседание сессии, проходит пикет.

Под зданием собрались около 1500 предпринимателей.

Они протестуют решения Кернеса строить дорогу через рынок «Барабашово». Люди держат в руках плакаты «Не лишайте нас работы!», пикетчики возмущены данной ситуацией.

Считают, что масштабная стройка убьет их бизнес.

Через полчаса после начала пикета к протестующим на крыльцо горсовета вышел городской голова Геннадий Кернес и сказал, что дорога все равно будет, так как она запланирована на данном участке города с 1953 года.

В ответ протестующие стали кричать ему «Ганьба!» однако мэр назвал протестующих «проплаченными», развернулся и покинул крыльцо горсовета.

Люди остались митинговать. Они сказали, что не считают себя «быдлом» и дойдут до Президента, чтобы сохранить свой бизнес.