 

Под стенами горсовета - пикет против строительства дороги через "Барабашово"

16 октября 2019 г. 9:50
Автор: Марина Николаева
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Под стенами горсовета, где сегодня будет проходить заседание сессии, проходит пикет.

Под зданием собрались около 1500 предпринимателей.

Они протестуют решения Кернеса строить дорогу через рынок «Барабашово». Люди держат в руках плакаты «Не лишайте нас работы!», пикетчики возмущены данной ситуацией.

Считают, что масштабная стройка убьет их бизнес.

Через полчаса после начала пикета к протестующим на крыльцо горсовета вышел городской голова Геннадий Кернес и сказал, что дорога все равно будет, так как она запланирована на данном участке города с 1953 года.

В ответ протестующие стали кричать ему «Ганьба!» однако мэр назвал протестующих «проплаченными», развернулся и покинул крыльцо горсовета.

Люди остались митинговать. Они сказали, что не считают себя «быдлом» и дойдут до Президента, чтобы сохранить свой бизнес.

 

Видео: 

пикет против дороги на Барабашово под стенами Харьковского горсовета

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