Сегодня, 21 августа, состоится сессия Харьковского горсовета.

Перед началом сессии под стенами горсовета проходит пикет в поддержку инсулинозависимых больных.

В нем принимают участие около двух десятков человек.

Люди держат плакаты с надписями "123 млн грн на полив в парке есть, 51500000 грн на фонтан есть, 25 млн грн на инсулин – нет. Это Харьков, детка".

Участники пикета отмечают, что в Харькове уже четвертый год ИНСУ проблема с обеспечением инсулина.

Участники пикета требуют от городских властей обеспечить финансирование программы расходов на приобретение инсулина для больных сахарным диабетом.

Мэр Харькова Геннадий Кернес уже прибыл на заседание.