Под стенами горсовета проходят несколько пикетов

Под стенами Харьковского городского совета, где сегодня, 19 июня, должна состояться сессия проходят несколько пикетов.

Возле главного входа в горсовет находятся более 100 человек.

В руках у них - национальные флаги, флаги общественной организации "Союз ветеранов АТО" и партии "Свобода". Также присутствуют представители «Правого сектора».

Также пикетчики держат транспаранты с надписями"Жуков - кровавый мясник", "Жуков за такие дороги мог и расстрелять", "Спасите технику, а солдат бабы еще нарожают. Г. Жуков".

Участники пикетов выражают протест против обратного переименования проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова, поскольку, считают протестующие, в случае подобного решения горсовета возможно нарушение Закона Украины "О декоммунизации".

Кроме того, некоторые протестующие собираются пройти на заседание сессии горсовета.