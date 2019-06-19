Под стенами горсовета проходят несколько пикетов

19 июня 2019 г. 10:00
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Под стенами Харьковского городского совета, где  сегодня, 19 июня, должна состояться сессия проходят несколько пикетов.

Возле главного входа в горсовет находятся более 100 человек.

В руках у них - национальные флаги, флаги общественной организации "Союз ветеранов АТО" и партии "Свобода". Также присутствуют представители «Правого сектора».

Также пикетчики держат транспаранты с надписями"Жуков - кровавый мясник", "Жуков за такие дороги мог и расстрелять", "Спасите технику, а солдат бабы еще нарожают. Г. Жуков".

Участники пикетов выражают протест против обратного переименования проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова, поскольку, считают протестующие, в случае подобного решения горсовета возможно нарушение Закона Украины "О декоммунизации".

Кроме того, некоторые протестующие собираются пройти на заседание  сессии горсовета.

 

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