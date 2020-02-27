Под стены ХОГА на пикет вышли охотники Харьковщины

27 февраля 2020 г. 10:36
Автор: Марина Николаева
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Сегодня, 27 февраля, несколько сотен охотников вышли к стенам Харьковского облсовета, чтобы местные депутаты заступились ними перед народными и не дали принять два законопроекта, поданных в парламент по поводу правил охоты и правил работы с охотничьими собаками.

Участники пикета держат в руках плакаты с призывами следующего содержания: «Охота – сфера экономики Украины!» и прочее.

По их мнению, неконторолируемая численность хищников может привести к гибели многих диких и домашних животных, а принятие данных законопроектов в нынешней редакции сведет на нет охоту в Украине.

 

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