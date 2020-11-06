Под стенами ХОГА проходит митинг: работники общепита протестуют против карантинных ограничений (видео)

06 ноября 2020 г. 10:32
80 просмотров

Сегодня утром под стенами Харьковской Областной администрации проходит митинг владельцев городских ресторанов, баров и кафе.

Об этом сообщается в соцсетях и городских пабликах.

На месте находятся несколько сотен участников мероприятия.

Люди протестуют против карантинных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в регионе. Они требут позволить им работать в обычном режиме.

"Нас не спрашивают, а ставят перед фактом. В каком графике работать, должны решать мы! Нам не дают ответа, как нам кормить наши семьи. Тысячи людей потеряют работу, что скажут на это власти?" - рассказывают организаторы протеста.

Одновременно с работниками и владельцами заведений общественного питания под стены ХОГА вышли представители организаций, защищающих интересы ФЛП.

Порядок на мероприятии охраняет полиция.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, митингующие  заранее подали официальную заявку на проведение акции.

По данным полиции, по состоянию на 11:00 на мероприятии присутствуют до 450 участников, охрану общественного порядка обеспечивают 40 полицейских.

Видеотрансляцию с места событий ведет Харьков1654.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53