Под стенами ХОГА протестуют против выдачи РФ обвиняемых в теракте у Дворца спорта

Под стенами областной государственной администрации в Харькове проходит протест против обмена обвиняемых в теракте 22 февраля 2015 у Дворца Спорта, в результате которого погибли четыре человека, в том числе 15-летний Даниил Дидик.

Об этом сообщают в соцсетях харьковчане.

Также опубликовано соответствующее видео с места проведения мероприятия.

Акция началась в полдень.

На ней присутствуют несколько десятков человек, среди них - представители националистических и общественных организаций и активно настроенные харьковчане.

Люди держат в руках плакаты, на которых написано: "Ненаказанное зло возвращается!", "Убийц детей не меняем!" и прочее.

За порядком во время проведения акции следят около полусотни полицейских.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта произошел взрыв, впоследствии квалифицирован как теракт, в результате которого погибли 4 человека и 9 получили ранения.

26 февраля 2015 года СБУ задержала трех харьковчан: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова. Всех их подозревают по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Силовики утверждают, что этих людей завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде и за теракт должны были получить 10 тысяч долларов.