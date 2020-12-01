Под стенами ХОГА протестуют жители сгоревших домов в Двуречанском районе

Под стенами ХОГА сегодня проходит митинг.

Как сообщает "Суспільне", на протест вышли жители села Воробьевка, где в сентябре 2020 году из-за лесного пожара сгорели дома. Люди требуют выплат компенсаций за утраченное имущество.

Возле входа в ХОГА стоят несколько человек, в руках они держат плакаты: "Погорельцы в зиму без жилья", "Государство обещало жилье", "Просим, ​​нам жилье нужно".

"Наш дом загорелся в селе первым. Сгорело почти все, дотла, за 15 минут. Не успели ничего спасти. Когда Аваков приезжал, он пообещал нам выплатить по 300 000. Сказал, не переживайте, деньги всем будут, жилье приобретете, заживете лучше, чем было. Но у нас не были оформлены документы на мужа. У нас есть документы на дом, но не переоформлены на мужа, с отца на сына. И нам не выплатили эти 300000 том, что нет документов ", - сказала участница протеста Татьяна Гряник.

По ее словам, Двуреченский район выделил ее семье 80 000 гривен.

Но, по мнению женщин, этого недостаточно. Ее семья теперь арендует квартиру.

К участникам акции вышла первый заместитель главы обладминистрации Татьяна Егорова-Луценко. По ее словам, компенсации получили люди, которые имели документы на жилье.

Она также отметила, что предыдущий глава области Алексей Кучер предлагал областному совету выделить из бюджета 2-3 млн грн, "чтобы люди примерно получили такую ​​же сумму, как и те, кто имел правоустанавливающие документы".

По словам Егоровой-Луценко, администрация будет инициировать рассмотрение этого вопроса на первой сессии новоизбранного областного совета 11 декабря.

Инициаторов протеста она пригласила в администрацию, чтобы детально изучить их потребности, в том числе во временном жилье.