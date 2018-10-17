Под стены харьковского горсовета инсулинозависимые вышли на пикет

Сегодня под стены горсовета, перед началом заседания сессии, вышли на пикет инсулинозависимые и их родственники.

По их словам, ситуация с выделением инсулина больным не решилась, так как лекарства выделяется бесплатно от 15 до 20 процентов, а остальное - только за деньги.

Участники пикета просят горсовет выделить дополнительные средства на приобретение лекарств.

Данный вопрос прокомментировала Светлана Горбунова-Рубан.

Она сказала, что в связи с перераспределением государственной субвенции в сумме 12 миллионов гривен на инсулин, из местного бюджета деньги пока выделять не планируют.

А госсубвенции не хватит, чтобы покрыть потребность в инсулине до конца года.

Напомним, 9 августа люди вышли на митинг под стены горсовета из-за катастрофической нехватки инсулина.

Пикетчики утверждали, что поскольку финансирования нет, дорогие препараты они вынуждены покупать за собственные средства.