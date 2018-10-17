Под стены харьковского горсовета инсулинозависимые вышли на пикет

17 октября 2018 г. 10:14
12 просмотров

Сегодня под стены горсовета, перед началом заседания сессии, вышли на пикет инсулинозависимые и их родственники.

По их словам, ситуация с выделением инсулина больным не решилась, так как лекарства выделяется бесплатно  от 15 до 20 процентов, а остальное - только за деньги.

Участники пикета просят горсовет выделить дополнительные средства на приобретение лекарств.

Данный вопрос прокомментировала Светлана Горбунова-Рубан.

Она сказала, что в связи с перераспределением государственной субвенции в сумме 12 миллионов гривен на инсулин, из местного бюджета деньги пока выделять не планируют.

А госсубвенции не хватит, чтобы покрыть потребность в инсулине до конца года.

Напомним, 9 августа люди вышли на митинг под стены горсовета из-за катастрофической нехватки инсулина.

Пикетчики утверждали, что поскольку финансирования нет, дорогие препараты они вынуждены покупать за собственные средства.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.