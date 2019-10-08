Под суд пойдут женщины, которые завладели деньгами покойной клиентки банка

В Харькове прокуратура утвердила обвинение трем женщинам, которые незаконно завладели средствами с банковского счета умершей клиентки одного из банков.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Казак, все обвиняемые - женщины в возрасте от 31 от до 59 лет.
По данным следствия, план незаконного обогащения придумала работница одного из банков.
Женщина узнала о смерти клиентки, которая имела значительную сумму на банковском счете, и решила завладеть деньгами покойной.
Для этого она самостоятельно (без инициативы клиента) перечислила средства с одного счета умершего на другой для дальнейшего обналичивания. Однако сразу довести задуманное до конца ей не удалось. «Сделку» подчиненной заметило руководство финансового учреждения, и женщину уволили с работы.
Однако обвиняемая не оставила попыток завладеть чужими деньгами. Она подговорила начальницу одного из отделений незаконно снять средства со счета покойной.
Для этого сообщницы разработали целую схему: в банк пришла родственница экс-работницы. Женщина представилась именем умершей клиентки и написала заявление о выдаче наличных со счета.
Начальница отделения сознательно проигнорировала процедуры идентификации и верификации и оформила необходимые документы на выдачу средств.
Таким образом, злоумышленницы незаконно завладели деньгами со счета покойной на сумму более 300 тысяч гривен.
31-летней начальнице и 37-летней экс-сотруднице банка инкриминируются мошенничество, злоупотребление полномочиями и служебный подлог (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
59-летней женщине, которая выдавала себя за умершую клиентку финучреждения, - мошенничество, подделка документов и их использование (ч. 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).
Максимальная санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Сейчас все трое обвиняемых находятся под домашним арестом. Обвинительный акт направлен в Коминтерновский районный суд Харькова.