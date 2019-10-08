Под суд пойдут женщины, которые завладели деньгами покойной клиентки банка

В Харькове прокуратура утвердила обвинение трем женщинам, которые незаконно завладели средствами с банковского счета умершей клиентки одного из банков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Казак, все обвиняемые - женщины в возрасте от 31 от до 59 лет.

По данным следствия, план незаконного обогащения придумала работница одного из банков.

Женщина узнала о смерти клиентки, которая имела значительную сумму на банковском счете, и решила завладеть деньгами покойной.

Для этого она самостоятельно (без инициативы клиента) перечислила средства с одного счета умершего на другой для дальнейшего обналичивания. Однако сразу довести задуманное до конца ей не удалось. «Сделку» подчиненной заметило руководство финансового учреждения, и женщину уволили с работы.

Однако обвиняемая не оставила попыток завладеть чужими деньгами. Она подговорила начальницу одного из отделений незаконно снять средства со счета покойной.

Для этого сообщницы разработали целую схему: в банк пришла родственница экс-работницы. Женщина представилась именем умершей клиентки и написала заявление о выдаче наличных со счета.

Начальница отделения сознательно проигнорировала процедуры идентификации и верификации и оформила необходимые документы на выдачу средств.

Таким образом, злоумышленницы незаконно завладели деньгами со счета покойной на сумму более 300 тысяч гривен.

31-летней начальнице и 37-летней экс-сотруднице банка инкриминируются мошенничество, злоупотребление полномочиями и служебный подлог (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

59-летней женщине, которая выдавала себя за умершую клиентку финучреждения, - мошенничество, подделка документов и их использование (ч. 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Максимальная санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сейчас все трое обвиняемых находятся под домашним арестом. Обвинительный акт направлен в Коминтерновский районный суд Харькова.