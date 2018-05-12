Под Варшавой эвакуировали школу из-за массового недомогания у детей

В польском городе Млава, неподолеку от Варшавы, из младшей школы эвакуировали 135 человек из-за жалоб детей на плохое самочувствие.

Как сообщает Onet.pl, пожарники рассказали, что 11 детей пожаловались на плохое самочувствие, пятерых из них госпитализировали. Достоверная причина недомогания пока неизвестна, спасатели предполагают, что оно вызвано отравлением неизвестным газом.

Однако после проверки спасатели не выявили в школе никаких опасных веществ.

Как сообщалось, 8 мая во время линейки в школе № 8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления людей неизвестным веществом, в результате чего в больницу доставили 54 детей и четверых взрослых. В целом с симптомами отравления обратились 94 ребенка. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Находясь в Черкассах, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, по предварительной версии, в школе произошло локальное распыление неизвестного вещества.

