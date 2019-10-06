Под Винницей 22-летняя девушка-продавец повесилась из-за недостачи в кассе (видео)

В городе Тульчин Винницкой области молодая девушка покончила с собой после ревизии в торговой точке, где она работала.

Как сообщается в сюжете ТСН, 22-летнюю продавщицу нашли повешенной в съемной квартире. Тело обнаружил родной брат погибшей. Записки на месте не нашли.

Отмечается, что девушку Настю воспитывала бабушка, родителей еще при рождении лишили родительских прав.

После учебы девушка пошла работать продавщицей женской одежды. Последние дни родным она рассказывала о проблемах на работе.

«Она говорит: у меня неприятности с хозяйкой, она меня «грузит», я ей ничего не должна. В тот день у нее была ревизия», - рассказала бабушка погибшей Таисия Паламаренко.

По ее словам, за день до смерти к родственникам Насти приезжала владелица магазина и требовала вернуть 7000 гривен, которых недосчитались в ходе ревизии.

«Прибежала ночью, начала толочь в окна, говорить «7200», а потом уже 4800», - говорит женщина.

Сейчас магазин, в котором работала девушка, закрыт. У него на коробках стоят фото Насти и цветы.

Продавцы из соседних точек шокированы случившимся, и не верят, что девушка могла взять чужие деньги: «Совестливая. Она не роскошествовала, могла за день у меня взять чай и пирожок, все. Одевалась скромно, я не думаю, что она взяла деньги. Мы все считаем, что она не виновата, была ответственная, спокойная, уравновешенная».