Под звуки траурного марша. Церемония прощания с курсантами и экипажем Ан-26 проходит в Харькове

Сегодня в Харькове прощаются с жертвами авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.

В связи с траурным мероприятием с 9:30 до 12:00 движение по Сумской от улицы Жен Мироносиц до проспекта Независимости перекрыто. Также перекрыто движение по улице Тринклера - от проспекта Независимости до площади Свободы.

По центру площади Свободы расставили черные стулья для родственников погибших.

Для охраны порядка прибыли полицейские с собаками и нацгвардейцы.

Церемония прощания началась ровно в 8 часов утра.

На площади начали выстраиваться военные, приехали траурные катафалки, по очереди курсанты выносят гробы с телами погибших.

На прощание приехал Президент Украины Владимир Зеленский.

Очень много харьковчан пришли провести погибших в катастрофе в последний путь. Многие с цветами, люди не скрывают эмоций.

Ровно в 10 часов утра в исполнении военного трубача зазвучал траурный марш.