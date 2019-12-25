Подарки к Рождеству: Дед Мороз со Снегурочкой навестили детей в больнице

Настоящий праздник в канун Рождества устроили маленьким пациентам неврологического отделения детской больницы. К малышам пришли Дедушка со Снегурочкой прихватив подарки и веселые игры.

Дед Мороз

Детки были очень активные, они очень любят помогать, и, на самом деле, они помогли нам сделать очень красивую картину, которая в себе хранит символ следующего года - символ нашей крысы.

Виктория, 11 лет

Нам подарили сок и конфеты и нам подарили Деда Мороза и Снегурочку. Мы играли и мне всё понравилось.

Инициатором такого сюрприза стал лечебно-диагностический центр "Ваше здоровье". В центре говорят, выбрали именно этот стационар, потому что здесь проходит лечение много детей из города и области.

Анна Мишагина, администратор ЛДЦ "Ваше здоровье"

Дети находиться здесь в канун Нового года, проводят здесь свои праздники. Поэтому хотелось поднять им настроение и не только им, кстати говоря, а и их родителям. Вселить веру, надежду в них и сказать, что мы диагносты совместно с врачами всегда хотим помочь.

Подобные благотворительные акции "Ваше здоровье" планирует проводить и в дальнейшем.