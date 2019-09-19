 

Подарочные сертификаты, как инструмент мотивации персонала®

19 сентября 2019 г. 17:05
1 просмотр

Руководитель – это не просто контролер, но и вдохновитель. Рабочие задачи достигаются быстрее и эффективнее коллективом, в котором царит здоровая обстановка, а каждое усилие имеет не только результат, но и мотивацию, дополненную поощрением. Инструментов управления командой много, но мотивация лучший из них. Идеальным вариантом поощрения станут подарочные сертификаты. Широкий выбор и ассортимент оригинальных презентов для сотрудников предлагает интернет-площадка  https://giftmall.com.ua

Результаты и способы мотивации

Система стимулирования персонала должна работать, как часы, включая в себя множество отлаженных механизмов. Нематериальная и материальная мотивация затрагивают высшие потребности человека, такие как жажда признания и уважения, реализация потенциала через предоставляемые возможности, а также саморазвитие. И если денежное поощрение в виде заработной платы обладает краткосрочным эффектом, то «плюшки» в виде подарочных сертификатов, как дополнительных и весомых бонусов, регулярно подстегивают к плодотворной работе.

Результаты использования подарочных сертификатов в качестве движущей силы выглядят следующим образом:

  • улучшение качества работы;

  • повышение производительности труда;

  • рост прибыли;

  • развитие бизнеса;

  • успех компании в конкретной нише и сегменте;

  • здоровая атмосфера в коллективе;

  • приподнятый корпоративный дух;

  • комфортные условия работы;

  • лояльность сотрудников;

  • отсутствие текучки кадров.

Хороший стимул приравнивается к вдохновению. Сегодня воодушевлять сотрудников, подстегивая на великие дела, легко. Достаточно приобрести подарочные сертификаты с разным номиналом и локациями обналичивания, чтобы не только порадовать, но и удивить. Каждый сертификат могут стать сюрпризом. При этом конечный подарок выберет обладатель презента. Только в таком случае подарочный сертификат сработает на мотивацию, а вместе с ней и на успех компании!

Используя подарочные сертификаты в качестве поощрения, не стоит забывать и о более простых, но не менее необходимых способах мотивации. Наиболее популярные и ценные для сотрудников стимулы:

  • Похвала и выражение благодарности. Замечать только промахи и ошибки нелепо. Добросовестные сотрудники нуждаются в словесной оценке труда.

  • Карьерный рост. Как ничто другое способствует плодотворной работе!

  • Курсы повышения квалификации за счет компании. Должны быть желанны, а не навязаны.

  • Забота о сотрудниках. Фитнес-зал, бесплатные обеды, комната отдыха и пр.

  • Совместный досуг. Организовывается за счет организации, а не за счет сотрудников, явка которых требуется в обязательном порядке.

Поощрение имеет самые разнообразные формы. Однако подарочные сертификаты вне конкуренции, как презенты за хорошую работу, так и поздравление к праздникам!

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.