Подарочные сертификаты, как инструмент мотивации персонала®

Руководитель – это не просто контролер, но и вдохновитель. Рабочие задачи достигаются быстрее и эффективнее коллективом, в котором царит здоровая обстановка, а каждое усилие имеет не только результат, но и мотивацию, дополненную поощрением. Инструментов управления командой много, но мотивация лучший из них. Идеальным вариантом поощрения станут подарочные сертификаты. Широкий выбор и ассортимент оригинальных презентов для сотрудников предлагает интернет-площадка https://giftmall.com.ua

Результаты и способы мотивации

Система стимулирования персонала должна работать, как часы, включая в себя множество отлаженных механизмов. Нематериальная и материальная мотивация затрагивают высшие потребности человека, такие как жажда признания и уважения, реализация потенциала через предоставляемые возможности, а также саморазвитие. И если денежное поощрение в виде заработной платы обладает краткосрочным эффектом, то «плюшки» в виде подарочных сертификатов, как дополнительных и весомых бонусов, регулярно подстегивают к плодотворной работе.

Результаты использования подарочных сертификатов в качестве движущей силы выглядят следующим образом:

улучшение качества работы;

повышение производительности труда;

рост прибыли;

развитие бизнеса;

успех компании в конкретной нише и сегменте;

здоровая атмосфера в коллективе;

приподнятый корпоративный дух;

комфортные условия работы;

лояльность сотрудников;

отсутствие текучки кадров.

Хороший стимул приравнивается к вдохновению. Сегодня воодушевлять сотрудников, подстегивая на великие дела, легко. Достаточно приобрести подарочные сертификаты с разным номиналом и локациями обналичивания, чтобы не только порадовать, но и удивить. Каждый сертификат могут стать сюрпризом. При этом конечный подарок выберет обладатель презента. Только в таком случае подарочный сертификат сработает на мотивацию, а вместе с ней и на успех компании!

Используя подарочные сертификаты в качестве поощрения, не стоит забывать и о более простых, но не менее необходимых способах мотивации. Наиболее популярные и ценные для сотрудников стимулы:

Похвала и выражение благодарности. Замечать только промахи и ошибки нелепо. Добросовестные сотрудники нуждаются в словесной оценке труда.

Карьерный рост. Как ничто другое способствует плодотворной работе!

Курсы повышения квалификации за счет компании. Должны быть желанны, а не навязаны.

Забота о сотрудниках. Фитнес-зал, бесплатные обеды, комната отдыха и пр.

Совместный досуг. Организовывается за счет организации, а не за счет сотрудников, явка которых требуется в обязательном порядке.

Поощрение имеет самые разнообразные формы. Однако подарочные сертификаты вне конкуренции, как презенты за хорошую работу, так и поздравление к праздникам!