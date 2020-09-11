Подарок из США: харьковские больницы получили гуманитарную помощь на 20 тысяч долларов

«Гуманитарку» из Соединенных Штатов сегодня доставили в две городские больницы.

Представители медицинских учреждений приехали в таможенный пост, чтобы забрать подарок.

Это ковдры для больных. Это перчатки. - А скільки упаковок таких перчаток передасте одній лікарні? - 3850 штук.

Помощь получили Харьковская клиническая больница № 17, которая считается профильной для пациентов с «ковидом» и Институт здравоохранения детей и подростков.

Перчатки, одеяла, респитаторы, экипировка, кислородные трубки, шприцы, даже современный аппарат УЗИ.

Игорь Данилюк, директор института здравоохранения детей и подростков НАН мед. наук Украины

У нас є «узі», але у нас є суттєва потреба у цьому обладнанні. Це дуже добрий аппарат, який суттєво покращить наші можливості, підвищить якість нашого лікування.

Общая сумма подарка двадцать тысяч долларов.

Алекс Говен, президент международной организации "The Fishermen"

Что входит в состав этого груза - это аппарат УЗИ, респираторы, все предметы и товары медназначения, предназначенные для борьбы з коронавирусом.

В городском департаменте охраны здоровья говорят, что сейчас больницы, предназначенные для больных «ковидом», - заполнены, поэтому в ближайшее время они планируют найти новые места для больных в других больницах.

Анна Прохоренко, нач. отдела стационарной помощи Департамента здравоохранения Харьковского горсовета

Коечный фонд достаточный, однако мы рассматриваем и открываем дополнительные койки и в 18-й, и в 25-й больнице. При том, что уже 13-я и 17-я активно работают на прием и лечение больных с «ковид». Действительно, заболеваемость растет.

Более 100 коек откроют в 25-й больнице, 60 коек - в 18-й больнице, если дальше будет прирост больных - будут искать новые заведения, где смогут лечить больных «ковидом».

В Депарметаменти также говорят, что причины резкого увеличения больных - это несоблюдение рекомендаций Минздрава Украины, а именно: масочного режима, дистанции и скопления людей.