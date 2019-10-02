Подать в суд на мэрию. Чем харьковчан не устраивает регламент горсовета

Харьковский горсовет давно известен своей хамовитостью и откровенным неуважением к оппонентам.

А чтобы попасть на заседание, иногда нужно даже пробиваться силой.

Самые яркие случаи - июнь 2018 года, тогда активисты Нацкорпуса проводили пикет против передачи земельного участка возле стадиона «Металлист» под застройку. Но как только пикетчики попытались пройти в сессионный зал, на втором этаже их встретили молодые люди спортивного телосложения - начались драки, в ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ.

Другой случай произошел в сентябре 2017 года, тогда активисты хотели присутствовать на сессии горсовета наравне с депутатами и чиновниками - как представители общины.

В самом горсовете и снаружи были десятки полицейских, когда активисты, пытаясь пройти ко входу через кордон правоохранителей, наткнулись на дверь без ручек.

Відкрийте раду! Відкрийте раду! Відкрийте раду!

И если попасть в горсовет и удается, то высказать свое мнение выпадает возможность не всем. Оппозиционным Кернесу депутатам, которых здесь меньшинство, могут выключать микрофоны или же вообще не давать возможности выступить. Зачастую даже везет услышать новый «перл» от харьковского городского головы.

Кто ты есть такой? Ты кнопка, бл"ть! Ты понял или нет?

Уважаемые депутаты, пожалуйста, кто хочет предоставить слово этим шумно-буйным дебилам?

Один из последних скандалов произошел в июне: депутат от "Самопомощи" Наталья Коваленко несколько вопросов подряд пыталась добиться права выступить, сначала - через электронную систему, и в конце концов, не выдержав откровенного игнорирования, заблокировала трибуну.

В секретариате нет выступающих?! - Выступающих нет. Пожалуйста, голосуем в целом.

Но все напрасно, говорит Наталья, секретарь принципиально не давал ей слово, настаивая, что она должна была письменно зарегистрироваться заранее, чем, по её словам, не дал воспользоваться ей как депутату своим правом.

Наталья Коваленко, член депутатской фракции «Объединение Самопомощь»

Мною була подана заява до правоохоронних органів, але нажаль, правоохоронні органи не відреагували на це. І такі заяви треба через суд оскаржувати - про бездіяльність правоохоронних органів. Окрім того, пан Новак вирішив мене за це наказати, як він так вважав. Він скликав депутатську комісію, таку, наче, з етики, з депутатської етики.

Бывает и более печальная практика: когда харьковчане не всегда могут даже попасть в зал проведения сессионных заседаний горсовета.

Отказы аргументируются некоторыми положениями Регламента горсовета, говорят депутаты.

По словам Игоря Черняка, начиная с доступа в зал сессионных заседаний и заканчивая возможностью территориальной общины высказаться по тому или иному поводу, все это фактически работает в ручном режиме. То есть формально эти права предположены, а реально они почти никак не реализуются.

По мнению депутата, регламент городского совета сейчас предусматривает дискриминационные положения, и к тому же ни стадии переговоров, ни стадии подачи заявок о внесении изменений в регламент в Харькове не работают, объясняет Черняк.

Сразу после победы Революции Достоинства, по словам депутата, мэр сделал вид, что согласится на изменения в регламент, однако с полсотни поправок, которые были предоставлены рабочей группой, большинство просто проигнорировало, а приняты были, говорит Черняк, лишь несколько - чисто формальных. Поэтому единственный действенный способ влияния на городскую власть - это метод жесткого судебного принуждения, уверен депутат.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Щоб при прийнятті регламенту не була ситуація, як у нас це було раніше Ctrl+V, Ctrl+С. Да, взяли регламент Харківської міської ради шостого скликання, добавили одну «птичку», все в нас тепер це - сього скликання, і тепер ми будемо по ньому працювати. Ні, тут є цілий ряд положень, які в цьому регламенті є очевидно незаконними і є очевидно дискримінаційними.

Сейчас по инициативе Харьковского антикоррупционного центра готовится иск в окружной административный суд.

По словам юриста Владимира Рысенко, поводом к этому стали некоторые положения Регламента Харьковского городского совета VII созыва, где речь идет об ограничении прав граждан на участие в ее сессиях.

Например, количество желающих попасть на сессию ограничивается количеством свободных мест. Вопросы и выступления - только после того, как им это большинством позволят депутаты. А заявку на присутствие необходимо подать не менее, чем за 48 часов, но наибольшее нарушение - закрытые заседания, добавляет Рысенко.

Владимир Рысенко, юрист

Такого терміну, як закрите засідання органу місцевого самоврядування, в законі не існує. Його придумали у Харкові. Нащо? Ми не знаємо. Але виписали доволі довго з посиланнями на кучу норм, коли проводиться, за яких підстав, хто приймає рішення, хто на них не допускається і так далі і тому подібне. Це взагалі за межами закону, і я думаю, що ми маємо доволі великі шанси з цього приводу в суді довести нашу правоту.

Обращаться в суд относительно изменений регламента Харьковского городского совета антикоррупционеры будут в ближайшее время.