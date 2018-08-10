Подделка судебных решений, махинации и некомпетентность правоохранительных органов. Как харьковчанин, попавший в ДТП, искал справедливость

Александр Матюшенко, пенсионер МВД, попав в ДТП три года назад, совсем не ожидал, что это наполнит несколько лет его жизни судебной волокитой.

Александр Матюшенко, пострадавший

Все почалося з банального ДТП, яке сталося 16 квітня 15 року по вулиці Короленко і провулку Вірменський. Постраждалих немає. На місце викликали поліцейських. На мене протокол склали, а на іншу сторону - ні

Матюшенко признает, что и сам был частично виноват. Однако то, что на другого водителя не составили протокол, а значит, его вину невозможно установить, возмутило Александра.

Он пошел искать правду в Апелляционный суд. В подобніе ситуации попадает значительное количество автолюбителей, говорит автоэксперт Денис Журавель.

Денис Журавель, автоэксперт

Стара практика ДАІ, яку перейняла й патрульна поліція, - це складання протоколів на місці адміністративного правопорушення на тих людей, яких вони вважають винними. Тобто ще до суду, до того, як буде постановлено відповідну постанову, патрульні вирішували, чи міститься склад злочину чи не міститься. І тому були непоодинокі випадки, коли протокол складався тільки на одну сторону

Но пока Александр ждал решения Апелляционного суда, произошло самое интересное. Оказалось, что страховые компании, в которых были застрахованы участники ДТП, уже все решили по своему усмотрению.

Компания «АХА», в которой был застрахован другой участник ДТП, получила 50 000 гривен возмещения за своего клиента - а это возможно, только если суд признал человека виновным. Оказалось, что основанием для выплаты денег стало, как уверяет Александр Матюшенко, поддельное постановление суда, которое сделала консультант Червонозаводского суда.

Он говорит, что женщина потом объяснила, что она это сделала ошибочно.

Александр Матюшенко, пострадавший

Спілкувався я в коридорі суду з Синило-Кулеш. Я її спитав: «Ну що ж ти робиш, я буду добиватися справедливості». На що вона відповіла – як було так і кажу: «Ти нічого не доб*єшся, Червонозаводський суд - Червонозаводський райвідділок, вони ніколи не будуть сваритися. І що мені найбільше буде - то це догана

А когда Александр подал в полицию заявление по поводу подделки документов, то следователь, по его словам, сразу сказал, что даже не знает что делать.

Александр Матюшенко, пострадавший

Кажу: ти щось будеш робити, якийсь результат є? - Ну оця Синило-Кулеш нічого не пам*ятає. Вона нічого не пам*ятає, амнезія повна! - А ти щось робив, якісь експертизи - Ні. -І що далі робитимеш - Відповідь слідчого - Не знаю.

После этого следователь вынес решение о закрытии дела. При этом Александру он не сообщил и даже отказывался заверить постановление о закрытии печатью.

И только звонок в "102" решил эту проблему.

В Червонозаводском же суде говорят, что это дело, насколько им известно, находится в Реестре досудебных расследований, но о решении в аппарат суда не сообщали.

Инесса Синило-Кулеш вообще отказалась комментировать ситуацию.

Предоставить любую информацию журналистам в компании "АХА" обещают только через месяц - в ответ на официальный запрос.