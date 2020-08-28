Подделка водительских удостоверений и документов на авто: преступную группу ждет суд

На Харьковщине перед судом предстанет преступная группа за незаконное изготовление документов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленники в Интернете предлагали изготовление поддельных регистрационных документов для похищенных автомобилей, так называемых авто-двойников и удостоверений на право управления автомобилем.

Для изготовления фальшивок они использовали компьютерную технику и специальную программу.

Оплату за такие услуги они получали на электронные и криптовалютные кошельки, оформленные на подставных лиц.

Киберполиции установила, что к таким действиям причастны 57-летний организатор и двое 30-летних исполнителей.

При обысках по местам проживания фигурантов была изъята компьютерная техника, которая использовалась для изготовления подделок и голографических элементов на них.

Полицейские доказали причастность злоумышленников к 44 эпизодам преступной деятельности.

Всем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное следствие завершено. Материалы дела направлены в суд.

Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.