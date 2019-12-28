Подготовка к обмену: суд отпустил на свободу подозреваемого расстрелах трех бизнесменов в Харькове - адвокат

Харьковская Фемида получила и выполнила указание об освобождении из-под стражи подозреваемого в убийствах трех местных предпринимателей Максима Мисика. Об этом сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

«Я сам в это еще не совсем верю. Но судебные документы прямо перед глазами. Когда Россия требует выдать им террористов и ...», - написал Владимир Рысенко пятницу, 27 декабря, в Фейсбук.

Он обнародовал документы, подтверждающие выход на волю человека, которого обвиняют в убийствах руководителя известной в Харькове фирмы "Омега-Автопоставка" Ярослава Бисаги в августа 2013 года, Евгения Слоневского и Олега Литвинова в ресторане "Норма" в марте 2014 года, а также в подготовке покушения на депутата областного совета и бизнес-партнера Арсена Авакова Игоря Котвицкого.

Рысенко отмечает, что прокуратура 24 декабря представила ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому в двойном убийстве на личное обязательство, а 26 декабря суд принял соответствующее решение.

"О том, что убийца освобождается в рамках обмена, указано прямо в тексте постановления", - заявил автор публикации.

"Я сам в это еще не совсем верю. Но судебные документы прямо перед глазами. Когда Россия требует выдать террористов и " беркутов "- это наглое вмешательство в правосудие, но я хотя бы понимаю их нечеловеческую, но логику. Но эти требования запоребрика вообще за пределами всего ", - считает Рысенко. И подчеркивает, что освобожденный Мысык уже готовится к переезду в РФ.

Накануне сообщалось, что трое подозреваемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове готовятся услышать вердикт суда в их деле. Оглашение приговора анонсировано на сегодня, 28 декабря.

Прокурор Владимир Лымарь просил суд признать обвиняемых виновными и приговорить их к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. В то же время он выступил с инициативой, чтобы до вступления приговора в силу изменить всем трем подозреваемым в теракте лицам меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Представитель государственного обвинения объяснил, что это вызвано решением властей реализовать договоренности по обмену всеми содержащимися сторонами конфликта в Донбассе лицами, были достигнуты президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным на встрече в "нормандском формате" в начале этого месяца в Париже.