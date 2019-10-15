Подключение объектов соцсферы началось по графику - Сидоренко

Как сообщил Новостям АТН директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета, Юрий Сидоренко, подключение объектов социальной сферы началось во всех районах города. По словам Сидоренко, проводятся работы постепенно, учитывая теплую погоду.

Ранее в мэрии собщили о начале отопительного сезона 15 октября. Однако сотрудники "Харьковских тепловых сетей" в нескольких районнах объявили о забастовке. Причина, которую называют рабочие - задолженность по зарплате. Говорят, что денег им не выплачивают уже больше 3 месяцев. Анонсировали пикеты, если представители власти вместе с руководителями КП не решат проблему в ближайшее время.

Юрис Сидоренко отметил - сейчас в мэрии общаются с представителями коммунального предприятия, чтобы разобраться в ситуации.