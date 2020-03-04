Подлинность и дату производства лекарств можно будет проверить с помощью смартфона

Чтобы предотвратить в Украине продажу поддельных лекарств, на упаковки будет наноситься специальный 2D-код , благодаря чему аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства, а потребители смогут проверять их подлинность и дату производства с помощью смартфона. Пилот запустят для части брендов и в нескольких аптечных сетях в течение 1-2 месяцев, написал в

"Одним из топ-проектов для меня является борьба с поддельными лекарствами. На эту я тему "забрел" случайно, когда погрузился в тему электронной акцизной марки и изучал, в каких еще группах товаров можно использовать похожий принцип. Вообще эта тема шокирует. Точный объем черного рынка оценить сложно, но один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продается поддельными. В лучшем случае, пациентам, которые больны раком, продают просто мел. Как это часто бывает, решение проблемы лежит в области технологий. Причем что характерно - уже готовых технологий (помните, я писал о схеме с Гонконгом и 369 млн грн?). Итак, как это должно работать ", - отметил он.

По словам Дубилета, на упаковки с лекарствами (начиная, скорее всего, с рецептурных) будет наноситься специальный 2D-код. Этот код "активируется" во время производства и деактивируется при продаже. Для сканирования этого кода аптекам придется купить недорогое сканирующее устройство (стоит менее 100 долл.) или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

По данным чиновника, благодаря этому нововведению аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства (т.е. лекарства с поддельным или повторно использованным кодом). В то же время пользователи смогут проверять подлинность лекарств, время их производства и продажи с помощью смартфона. Кроме того, система не будет пропускать продажу просроченных лекарств.