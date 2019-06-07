Подозреваемого по делу об убийстве «Сармата» выпустили из СИЗО

В ночь с 6 на 7 июня в ходе заседания Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства Виталия Олешко, известного украинцам как «Сармат».

Об этом сообщила журналистка программы Схемы Наталья Седлецкая в Facebook.

Она отмечает, что Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой фигурант дела, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика.

По словам Седлецкой, журналисты регулярно ходили на суды и "следили за попыткой вытащить Сигиду из-под стражи".

"Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать посреди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест", - рассказала она.

Напомним, Виталий Олешко был убит в Бердянске 31 июля двумя выстрелами из обреза. В тот же день на блокпосту под Васильевкой была задержана машина с четырьмя подозреваемыми. Один из них - экс-боец роты «Торнадо».

Вскоре один из задержанных за убийство Олешко признался в содеянном и назвал заказчика преступления.

17 декабря первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что полиция задержала одного из возможных заказчиков убийства «Сармата».