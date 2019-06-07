Подозреваемого по делу об убийстве «Сармата» выпустили из СИЗО

07 июня 2019 г. 13:05
Источник: Корреспондент.net
1 просмотр

В ночь с 6 на 7 июня в ходе заседания Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства Виталия Олешко, известного украинцам как «Сармат».

Об этом сообщила журналистка программы Схемы Наталья Седлецкая в Facebook.

Она отмечает, что Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой фигурант дела, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика.

По словам Седлецкой, журналисты регулярно ходили на суды и "следили за попыткой вытащить Сигиду из-под стражи".

"Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать посреди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест", - рассказала она.

Напомним, Виталий Олешко был убит в Бердянске 31 июля двумя выстрелами из обреза. В тот же день на блокпосту под Васильевкой была задержана машина с четырьмя подозреваемыми. Один из них - экс-боец роты «Торнадо».

Вскоре один из задержанных за убийство Олешко признался в содеянном и назвал заказчика преступления.

17 декабря первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что полиция задержала одного из возможных заказчиков убийства «Сармата».

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.