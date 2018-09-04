Подозреваемого, причастного к ночному взрыву в Харькове, задержали

Харьковские полицейские задержали мужчину, причастного к взрыву на Жасминовом бульваре в Харькове.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленником оказался 33-летний уроженец Луганской области.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы совершения им преступления.
Напомним, что 4 сентября около 1:50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов мужчина бросил взрывной предмет.
В результате происшествия пострадал 30-летний харьковчанин.
С осколочным ранением его госпитализировали в больницу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.