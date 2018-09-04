Подозреваемого, причастного к ночному взрыву в Харькове, задержали

04 сентября 2018 г. 10:45
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Харьковские полицейские задержали мужчину, причастного к взрыву на Жасминовом бульваре в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленником  оказался 33-летний уроженец Луганской области. 

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы совершения им преступления. 

Напомним, что 4 сентября около 1:50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов мужчина бросил взрывной предмет. 

В результате происшествия пострадал 30-летний харьковчанин.

С осколочным ранением его госпитализировали в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. 

Следственные действия продолжаются.

 

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