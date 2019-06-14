Подозреваемого, причастного к поджогу палатки волонтеров на площади Свободы, задержали

14 июня 2019 г. 22:00
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Полиция задержала подозреваемого, причастного к поджогу волонтерской палатки на площади Свободы 20 мая 2019 года.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители установили его личность. Злоумышленником оказался 34-летний харьковчанин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.  

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.   

Досудебное расследование продолжается.

 

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