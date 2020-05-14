Подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы иностранца отправили за решетку

14 мая 2020 г. 16:26

Сегодня в Харькове суд избрал меру пресечения 25-летнему гражданину Узбекистана, подозреваемому в изнасиловании 15-летней школьницы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Суд определил задержанному в качестве меры пресечения арест сроком на 60 суток без права внесения залога.

Иностранца отправили в СИЗО.

Напомним, 15-летнюю девочку изнасиловали в лесополосе возле спуска Веснина 11 мая, поздно вечером, около 23.00. Мужчина напал на девушку, когда та поднималась по лестнице.

Полицейские задержали подозреваемого – им оказался 25-летний гражданин Узбекистана.

Если мужчину признают виновным в изнасиловании несовершеннолетней, ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет.

 

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