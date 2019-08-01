Подозреваемого в попытке захвата агрофирмы на Харьковщине объявили в розыск

Правоохранители Харьковской области разыскивают Рапоту Константина Алексеевича, 1985 года рождения, уроженца села Мельниково Валковского района Харьковской области, который скрывается от органов досудебного расследования.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.15 - ч.4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 15 - ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 15 - ч.2 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

В полиции просят всех, кому известна информация о разыскиваемом, сообщить в следственное управление ГУНП в Харьковской области (. Харьков, ул. Веснина, 14 п. №2) или по телефону (057) 705-90-22, 102.

По данным СМИ, полиция подозревает разыскиваемого в причастности к попытке рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк", однако сам бизнесмен в СМИ опровергает обвинения и заявляет, что является законным владельцем фирмы, и утверждает, что задержанные 46 человек были наняты для охраны и патрулирования территории.

23 июля около 22:00 в селе Губщина Валковского района произошла попытка незаконного захвата районной агрофирмы.

К сельхозпредприятию «Маяк» подъехало два автобуса крепких молодых людей с дубинками. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что государственный регистратор Заичинского сельского совета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре юридических лиц в отношении частного сельхозпредприятия «Маяк», а именно: сменил владельца и руководителя.

Полицейские провели осмотр места происшествия. Изъяли вещественные доказательства.

Следователи квалифицировали это событие по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно ч. 1 ст. 206-1 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В местный отдел полиции для проведения следственных действий доставили 46 человек, среди которых были граждане России и жители оккупированных территорий. У правонарушителей, по данным полиции, было обнаружено холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, балаклавы и документация, в том чистые бланки охранной фирмы.

Сами задержанные опровергали свое участие в попытке захвата агрофирмы и утверждали, что ехали как раз охранять сельхозпредприятие от захвата.

Суд избрал 45 задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста.