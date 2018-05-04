Подозреваемого в смертельном ДТП на автодороге Харьков-Старый Салтов водителя отправили в СИЗО

Суд избрал для 41-летнего водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который подозревается в совершении смертельного ДТП на автодороге Харьков-Старый Салтов, мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, ДТП произошло 1 мая текущего года около 17.20. В результате лобового столкновения автомобиля Chevrolet Corvette с внедорожником Toyota Land Cruiser погиб 22-летний водитель автомобиля Chevrolet Corvett. Пассажир авто - 22-летняя женщина с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).