 

Подозреваемого в убийстве мужчины на Салтовке задержали

25 июля 2019 г. 15:43
1 просмотр

Подозреваемого в убийстве мужчины в Московском районе Харькова задержали, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Напомним, накануне, 24 июля в частном доме по улице Академика Павлова обнаружили тело 62-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти. 

Как было установлено, потерпевший проживал один и в последнее время злоупотреблял алкоголем. При осмотре места происшествия во дворе нашли головной убор, который, по словам дочери убитого, не принадлежал ее отцу.

В ходе обработки видео с камер наблюдения полицейские установили, что найденная вещь принадлежала мужчине возрастом около 30 лет. 

Личность подозреваемого установили и задержали. Им оказался безработный 30-летний мужчина без установленного места проживания, который случайно познакомился с потерпевшим и в тот день пришел к нему в гости. 

Во время распития спиртного между мужчинами возникла ссора, в ходе которой молодой человек несколько раз ударил хозяина дома головой в древесно-стружечную плиту. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.