Подозреваемого во взяточничестве директора лесхоза отпустили

Директор Гутянского лесхоза на Харьковщине, подозреваемый в попытке подкупить детектива НАБУ, вышел под залог в 4 млн 994,6 тыс. грн.

Об этом сообщил адвокат чиновника Игорь Черезов.

"Господин Сыса вышел под залог вчера (в понедельник - ИФ)", - сообщил адвокат чиновника Игорь Черезов во вторник.

Адвокат уточнил, что необходимую сумму (4 млн 994,6 тыс. грн) внесли родственники его подзащитного.

Он не смог ответить, будет ли подана апелляция на меру пресечения. "Мы еще обсуждаем этот вопрос", - сказал Черезов.

Вечером 30 октября Сысу задержали при попытке дать взятку в $100 тыс. детективу НАБУ.

По информации НАБУ, задержан предлагал взятку за решение вопроса о закрытии уголовного производства по факту противоправного отчуждения значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажи лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сысе меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней. Суд также определил залог в размере 2600 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан (4 млн 994,6 тыс. грн).