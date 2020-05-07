Подозреваемому в двойном убийстве в Изюме избрали меру пресечения

07 мая 2020 г. 16:50
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Подозреваемому в убийстве двух человек на Изюмщине избрали меру пресечения.

Как сообщили в пресс-службе Изюмского районного суда, 6 мая 49-летнему мужчине, которого подозревают в совершении уголовного преступления по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без определения размера залога. 

Напомним, 3 мая около 8:50 в полицию поступила информация о том, что в уличной яме на территории Изюма обнаружили тела двух человек с телесными повреждениями.

Погибшими оказались 32-летний мужчина и 37-летняя женщина, оба - жители Изюма. 

В тот же день полицейские установили подозреваемого, которым оказался 48-летний житель Изюма, ранее судимый за кражи. Его задержали.

Установлено, что злоумышленник вместе со своей сожительницей проживали в доме погибших. В апреле компания употребляла алкоголь по месту жительства. 

Во время распития спиртного между парами возникла ссора и драка, в результате которой 48-летний мужчина и его сожительница получили телесные повреждения. 

После выяснения отношений все легли спать. Среди ночи обиженный мужчина проснулся, взял топор и зарубил владельцев домовладения. 

Следующие два дня злоумышленник на тележке перевозил тела погибших на территорию заброшенного предприятия, где сбросил в яму.

 

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