Подозреваемому в изнасиловании 12-летней девочки на ХТЗ избирают меру пресечения

В Орджоникидзевском райсуде сейчас избирают меру пресечения подозреваемому в изнасиловании 12-летней девочки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, судебное заседание проходит в закрытом режиме с учетом обстоятельств дела.

Напомним, задержанному 34-летнему харьковчанину утвердили подозрение в совершении изнасилования несовершеннолетней по ч. 4 ст.152 УК Украины.

Как отметили в прокуратуре, представители обвинения будет настаивать на содержании под стражей.

Напомним, 11 сентября около 14.00 12-летняя девочка возвращалась из школы домой. Посреди дороги на нее набросился подозреваемый. Он ударил ее в лицо и затащил в кусты. Затем изнасиловал ребенка и ушел.

Потерпевшая сама добралась домой. Уже там вызвали скорую и полицию.

По предварительным данным, злоумышленник во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

За содеянное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.