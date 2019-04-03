Подозреваемому в развращении 9-летней девочки в Купянске выдвинули новые обвинения

Прокуратура утвердила обвинение в изготовлении и распространении детской порнографии и растлении малолетних (ч. 4 ст. 301, ч. 2 ст. 156 УК Украины) 67-летнему жителю Купянска.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Кроме уже предъявленного обвинения, мужчине также инкриминируется незаконное лишение свободы малолетней и еще один эпизод развращения (ч. 2 ст. 146, ч 2 ст. 156 УК Украины).

Это дело уже слушается в Купянском районном суде.

Напомним, в июне прошлого года, по данным следствия, пенсионер развращал 9-летнюю девочку.

Девочка живет в семье с тяжелым материальным положением, поэтому мужчина легко наладил с ней дружеские отношения, покупая девочке продукты питания. Пользуясь доверием ребенка, он неоднократно приглашал ее к себе в гости под предлогом просмотра мультфильмов и возможности поиграть в компьютерные игры. Во время одного из таких визитов злоумышленник также совершил развратные действия в отношении ребенка.

После этого, чтобы девочка ничего не рассказала взрослым, он закрыл ее в подсобном помещении котельной, где работал мастером.

Без еды и возможности отправления физических потребностей девочка находился под замком несколько часов. При этом все время, которое девочка провела в руках извращенца, ее искала мать. Об исчезновении ребенка женщина сообщила правоохранителям, которые нашли ребенка и задержали злоумышленника.

Как выяснило следствие, ранее мужчина развращал также старшую сестру потерпевшей. Кроме того, злоумышленник занимался изготовлением и распространением детской порнографии. С этой целью он под различными предлогами приглашал к себе малолетних девочек из малообеспеченных семей и фотографировал их обнаженными.

Эти фото подозреваемый хранил в собственном компьютере и распространял за деньги. Правоохранители установили как минимум 3 детей, которые стали его, и около 30 эпизодов преступных действий касаемо запрещенных «фотосессий» с детьми.

Следует отметить, что пенсионер уже имел судимость за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Сейчас он находится под стражей.