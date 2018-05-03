Подозреваемому в смертельном ДТП под Старым Салтовом, в котором погиб 22-летний парень, в суде избирают меру пресечения

Сегодня в Киевском райсуде избирают меру пресечения водителю Toyota Land Cruiser - участнику ДТП 1 мая под Старым Салтовом, в котором погиб 22-летний парень, водитель автомобиля Шевроле Корветт.

Прокурор требует избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат подозреваемого просит суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, мотивируя это тем, что следствием не доказано, был ли его подзащитный за рулем автомобиля в момент ДТП. Кроме того, утверждает адвокат, подозреваемый - примерный семьянин, является отцом 4 детей и никогда не был судим.

Суд и коридоры суда забиты друзьями погибшего, которые требуют честного правосудия.