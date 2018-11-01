Подозреваемому в убийстве женщины на бульваре Юрьева избрали меру пресечения

В Харькове для 27-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве молодой женщины (ч. 1 ст. 115 УК Украины), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, ночью 28 октября, по данным следствия, подозреваемый выпивал вместе с 25-летней знакомой у себя дома. Нетрезвый мужчина приревновал подругу якобы из-за телефонных звонков бывшего мужа. Между ними возникла ссора. Ревнивец дважды ударил женщину кулаком в лицо, после чего она ушла из квартиры. Однако подозреваемый догнал ее в подъезде, схватил одной рукой, другой зажал рот и нос. Мужчина держал свою жертву, пока она не перестала дышать.

Затем, чтобы скрыть преступление, он пытался инсценировать, что женщину ограбили и убили на улице. Злоумышленник раздел погибшую и оставил ее тело на углу дома, а вещи и сумку жертвы выбросил в мусорку.

У погибшей остались двое малолетних детей 3 и 6 лет.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.