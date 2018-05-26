Суд оставил под стражей подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпочты"

26 мая 2018 г. 13:24
9 просмотров

По делу о захвате заложников в отделении "Укрпочты" суд еще на 2 месяца продлил меру пресечения подозреваемому Владимиру Безуху.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В заседании подозреваемый жаловался на состояние здоровья, однако прибывшие на вызов медики опровергли его жалобы и зафиксировали хорошее физическое состояние у арестованного.

Следующее заседание суд назначил на 19 июня.

На нем планируют огласить обвинительный акт.

Как сообщалось, днем 30 декабря 2017 года мужчина в отделении "Укрпочты" в Харькове взял в заложники 9 человек, среди которых было двое детей.

Вечером того же дня все заложники были освобождены,  мужчину задержали.

22 марта 2018 года обвинительный акт в отношении Владимира Безуха направили в суд.

Его обвиняют в  совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147, ч.1 ст.310, ч.2 ст.309 (захват и содержания лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств) УК Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.