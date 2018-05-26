Суд оставил под стражей подозреваемого в захвате заложников в отделении "Укрпочты"

По делу о захвате заложников в отделении "Укрпочты" суд еще на 2 месяца продлил меру пресечения подозреваемому Владимиру Безуху.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В заседании подозреваемый жаловался на состояние здоровья, однако прибывшие на вызов медики опровергли его жалобы и зафиксировали хорошее физическое состояние у арестованного.

Следующее заседание суд назначил на 19 июня.

На нем планируют огласить обвинительный акт.

Как сообщалось, днем 30 декабря 2017 года мужчина в отделении "Укрпочты" в Харькове взял в заложники 9 человек, среди которых было двое детей.

Вечером того же дня все заложники были освобождены, мужчину задержали.

22 марта 2018 года обвинительный акт в отношении Владимира Безуха направили в суд.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.147, ч.1 ст.310, ч.2 ст.309 (захват и содержания лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств) УК Украины.