Подозреваемой в заказе убийства военнослужащего избрали меру пресечения

Чугуевский городской суд Харьковской области избрал меру пресечения девушке, которую подозревают в заказе убийства военнослужащего - два месяца в СИЗО без возможности внесения залога, говорится в ТСН.

По версии следствия, 22-летняя Екатерина Борисенко, работавшая в военной части поваром, предложила трем своим друзьям убить 26-летнего военного, потому что якобы он ее изнасиловал.

Подростки заманили мужчину в лес, там лишили его жизни и сожгли вещи. Преступление снимали, а видео потом показали заказчице.

Исполнителей правоохранители задержали.

Подозреваемая вину отрицает и утверждает, что убийства не заказывала, а ребята будто бы решили отомстить военному за то, что тот употреблял наркотики.

"Только побить и все - в планах. А что дальше было - никто ничего не рассказал. За то, что он употребляет наркотические вещества, начал это делать при несовершеннолетних детях и предлагать все это им", - заявила на суде подозреваемая Екатерина Борисенко.

Напомним, 17 марта в городе Чугуев на Харьковщине нашли тело военнослужащего контрактной службы с признаками насильственной смерти. Менее чем за сутки полиция разоблачила группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались трое местных ребят в возрасте 15, 16 и 18 лет и 22-летняя харьковчанка.