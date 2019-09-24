 

Подозреваемых в теракте возле Дворца спорта готовят на обмен в РФ – адвокат

24 сентября 2019 г. 13:23
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Подозреваемых в теракте возле Дворца спорта готовят на обмен в РФ – адвокат

Подозреваемых в теракте возле Дворца спорта, который произошел в 2015 году во время Марша достоинства в Харькове, готовят на обмен в РФ.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук адвокат потерпевших Олег Головков.

«Дворникова, Башликова и Тетюцкого готовят на обмен!», - написал он.

Также в своем сообщении адвокат сделал перепост сообщения журналиста Андрея Цаплиенко, который и сообщил о том, что "русские включили в список на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова".

«Очень больно. Все понимаю, но не могу не написать.

15-летний Даня Дидык шел впереди колонны с украинским флагом во время шествия достоинства в Харькове в 2015 году. Террористы, которые наблюдали за движением колонны и взорвали взрывное устройство с телефона, не могли не видеть, что к взрывчатке подходит ребенок. Но они нажали кнопку и убили Даню и еще трех украинских активистов. Нелюдей собираются отпустить на свободу. Я только что узнал, что россияне включили в список на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова», - написал журналист.

В свою очередь, один из адвокатов обвиняемых, Дмитрий Тихоненков, в комментарии АТН подчеркнул, что ранее в списках на обмен его клиентов не было. На данный момент достоверной информации об их включении в данный список у него нет, отметил Тихоненков, поэтому адвокат ждет официальных заявлений относительно обмена.

Напомним, речь идет о подозреваемых в деле о кровавом теракте 2015 года.

Тогда, 22 февраля, во время патриотического шествия, когда тысячи горожан вышли, чтобы вспомнить всех воинов АТО, погибших на Донбассе, и отметить победу харьковского Евромайдана в 14-м году, прогремел взрыв. От мины, заложенной в сугробе снега возле Дворца Спорта, погибли четверо харьковчан: Даниил Дидик, Николай Мельничук, Вадим Рыбальченко и Игорь Толмачев. Обвинение в совершении теракта предъявили трем сторонникам Антимайдана. Им грозит пожизненное заключение. Однако приговора родственники погибших ждут до сих пор.

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