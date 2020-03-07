Подозреваемых в убийстве и сожжении девушки закрыли в СИЗО

07 марта 2020 г. 12:34
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Подозреваемым в убийстве 25-летней девушки на Баварии избрали меру пресечения. Они проведут в СИЗО 2 месяца на время досудебного следствия - такое решение вынесли в Октябрьском суде города Харькова.

Напомним, что 1 марта на территории Новобаварского района обнаружили труп девушки. Злоумышленники перерезали ей горло, после чего обложили газетами и подожгли. Жертвой оказалась 25-летняя Анастасия Слухова из поселка Высокого. Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство").  

 

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