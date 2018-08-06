Подозреваемым в массовых беспорядках в Харьковском горсовете избрали меру пресечения

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемым в погроме и массовых беспорядках, произошедших в Харьковском городском совете во время сессии 20 июня.

Как сообщили корреспонденту "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд определил им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, утром 20 июня 2018 года в Харьковском горсовете между работниками КП "Муниципальная охрана" и представителями Нацкорпуса и ряда других общественных организаций, пытавшимися пройти на сессию, произошли стычки, вызвавшие массовые беспорядки.

Во время столкновений в здании были выбиты окна и распылен газ.

Также были использованы дымовые шашки.

Кроме этого, во дворе горсовета активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра Андрея Руденко.

Как сообщалось ранее, СБУ задержала одного из бывших членов преступной организации "Оплот", причастного к организации массовых беспорядков в Харьковском городском совете.