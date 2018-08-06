Подозреваемым в массовых беспорядках в Харьковском горсовете избрали меру пресечения

06 августа 2018 г. 14:19
1 просмотр

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемым в погроме и массовых беспорядках, произошедших в Харьковском городском совете во время сессии 20 июня.

Как сообщили корреспонденту "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд определил им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, утром 20 июня 2018 года в Харьковском горсовете между работниками КП "Муниципальная охрана" и представителями Нацкорпуса и ряда других общественных организаций, пытавшимися пройти на сессию, произошли стычки, вызвавшие массовые беспорядки.

Во время столкновений в здании были выбиты окна и распылен газ.

Также были использованы дымовые шашки.

Кроме этого, во дворе горсовета активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра Андрея Руденко.

Как сообщалось ранее, СБУ задержала одного из бывших членов преступной организации "Оплот", причастного к организации массовых беспорядков в Харьковском городском совете.

 

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.