Подозреваемым в "новогодних" разбойных нападениях на харьковчан избрали меру пресечения

09 января 2019 г. 10:55
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Червонозаводский районный суд Харькова избрал для двух мужчин, подозреваемых в двух случаях разбойных нападений (ч. 2 ст. 187 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По предварительным данным, сразу после празднования Нового года в течение часа харьковчане 26 и 30 лет напали на двух случайных прохожих. 

Одной из жертв разбойников стал 33-летний мужчина, которого злоумышленники ударили по голове, а после того, как пострадавший потерял сознание, обобрали. 

41-летней женщине нападавшие сломали ребра и отобрали деньги, телефон и кольцо.

Задержали подозреваемых через два дня после содеянного. 

Сейчас досудебное расследование продолжается. 

Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

 

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