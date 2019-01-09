Подозреваемым в "новогодних" разбойных нападениях на харьковчан избрали меру пресечения

Червонозаводский районный суд Харькова избрал для двух мужчин, подозреваемых в двух случаях разбойных нападений (ч. 2 ст. 187 УК Украины), меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По предварительным данным, сразу после празднования Нового года в течение часа харьковчане 26 и 30 лет напали на двух случайных прохожих.

Одной из жертв разбойников стал 33-летний мужчина, которого злоумышленники ударили по голове, а после того, как пострадавший потерял сознание, обобрали.

41-летней женщине нападавшие сломали ребра и отобрали деньги, телефон и кольцо.

Задержали подозреваемых через два дня после содеянного.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.