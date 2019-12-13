Подозреваемым в убийстве Шеремета избирают меры пресечения (видео)

13 декабря 2019 г. 16:06
Источник: УНИАН
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Печерский суд Киева рассматривает ходатайство об избрании мер пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В частности, суд должен избрать меры пресечения ветерану АТО и известному музыканту Андрею Антоненко, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко, а также медику Яне Дугарь.

Перед началом заседания в соцсетях звучали призывы прийти в суд, чтобы поддержать задержанных.

Как сообщалось, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря, в полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), Яну Дугарь и супругов Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

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