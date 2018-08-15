Подозреваемым в вооруженном разбое в Холодногорском районе избрали меру пресечения

15 августа 2018 г. 11:32
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В Харькове суд избрал для трех подозреваемых в совершении разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова,  в конце июня текущего года трое мужчин (1991 г.р., 1981 г.р., 1974 г.р.) в масках-балаклавах ворвались в одно из частных домовладений в Холодногорском районе города и напали на хозяйку. 

Один из злоумышленников схватил женщину за шею, другой угрожал пистолетом и требовал отдать сбережения и украшения. Когда 50-летняя хозяйка все отдала, разбойники связали ей руки и ноги, заткнули рот кляпом.

 Добычей злоумышленников стали 2 тысячи евро и золотые украшения  - часы, цепочки, кольца и тому подобное.

 В ходе обысков в домах задержанных подозреваемых обнаружили и изъяли пистолеты для отстрела резиновых пуль "ФОРД" и ПМ, патроны с металлическими пулями, золотые изделия из дома потерпевшей и часть денег.

 Досудебное расследование продолжается. 

 

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