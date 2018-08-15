Подозреваемым в вооруженном разбое в Холодногорском районе избрали меру пресечения

В Харькове суд избрал для трех подозреваемых в совершении разбоя (ч. 3 ст. 187 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, в конце июня текущего года трое мужчин (1991 г.р., 1981 г.р., 1974 г.р.) в масках-балаклавах ворвались в одно из частных домовладений в Холодногорском районе города и напали на хозяйку.

Один из злоумышленников схватил женщину за шею, другой угрожал пистолетом и требовал отдать сбережения и украшения. Когда 50-летняя хозяйка все отдала, разбойники связали ей руки и ноги, заткнули рот кляпом.

Добычей злоумышленников стали 2 тысячи евро и золотые украшения - часы, цепочки, кольца и тому подобное.

В ходе обысков в домах задержанных подозреваемых обнаружили и изъяли пистолеты для отстрела резиновых пуль "ФОРД" и ПМ, патроны с металлическими пулями, золотые изделия из дома потерпевшей и часть денег.

Досудебное расследование продолжается.