Подозреваемым в заказном убийстве в Московском районе избрали меру пресечения

03 мая 2018 г. 13:55
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Суд избрал меру пресечения  двум подозреваемым в заказном убийстве в Харькове.

38-летнюю харьковчанку и 18-летнего харьковчанина суд взял под стражу и отправил в СИЗО.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Женщину подозревают в организации умышленного убийства (ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Исполнителем, как выяснилось, стал 18-летний товарищ ее дочери.

Парню инкриминируют умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений на заказ (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Как установили правоохранители, женщина решила избавиться от своего сожителя из-за постоянных ссор и драк.

Для этого среди друзей своей дочери она подыскала парня, который за 2 тысячи гривен согласился убить 46-летнего мужчину.

Дождавшись, когда жертва заснет, сожительница пустила в квартиру убийцу.

Парень принесенным с собой ножом нанес мужчине многочисленные удары в шею и голову.

Тело погибшего злоумышленники спрятали в подвале дома.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Арестованным сообщникам грозит пожизненное лишение свободы.

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