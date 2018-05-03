Подозреваемым в заказном убийстве в Московском районе избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в заказном убийстве в Харькове.
38-летнюю харьковчанку и 18-летнего харьковчанина суд взял под стражу и отправил в СИЗО.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Женщину подозревают в организации умышленного убийства (ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Исполнителем, как выяснилось, стал 18-летний товарищ ее дочери.
Парню инкриминируют умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений на заказ (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Как установили правоохранители, женщина решила избавиться от своего сожителя из-за постоянных ссор и драк.
Для этого среди друзей своей дочери она подыскала парня, который за 2 тысячи гривен согласился убить 46-летнего мужчину.
Дождавшись, когда жертва заснет, сожительница пустила в квартиру убийцу.
Парень принесенным с собой ножом нанес мужчине многочисленные удары в шею и голову.
Тело погибшего злоумышленники спрятали в подвале дома.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Арестованным сообщникам грозит пожизненное лишение свободы.