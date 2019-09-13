Изнасилование ребенка на ХТЗ: подозреваемый "не помнит", что произошло

Подозреваемого заводят в зал суда. На вопрос журналистов, помнит ли он, что произошло, не отвечает. Сидит на скамье подсудимых, опустив голову. Общаться отказывается. В суд пришел его брат, но и ним он говорить не захотел.

В начале заседания судья Елена Бугера обращается к сторонам процесса: предлагает слушать дело в закрытом режиме - без прессы и посторонних людей. Это потому, что будут обнародованы персональные данные изнасилованного ребенка и обстоятельства преступления. Прокурор, адвокат и подозреваемый соглашаются. Прошло чуть больше часа, и судья зачитывает решение: на время досудебного следствия подозреваемый будет под стражей.

Елена Бугера, судья

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в державній установі «Харківський слідчий ізолятор» терміном на 60 днів до 10.11, без визначення розміру застави

Всё случилось в среду днем в одном из микрорайонов на окраине Харькова. Двенадцатилетняя девочка возвращалась из школы, когда на нее напали, ударили по лицу и изнасиловали. Через несколько часов окровавленная, избитая и напуганная, она вернулась домой. Сейчас девочка в больнице, с ней работают психологи.

Подозреваемого в изнасиловании задержали на следующий день. По данным следствия, это безработный харьковчанин. Ему 34 года. У него изъяли телефон, где снято изнасилование ребенка. В полиции говорят: на момент совершения преступления он был пьяный.

Дело полиция расследует по статье «Изнасилование несовершеннолетней», это – до пятнадцати лет колонии. После оглашения решения судьи защитник от комментариев отказывается, только говорит: ее клиент не помнит, что произошло.

Це справа закрита, відносно малолітньої , я ніяких доводів вам не буду висловлювати

Прокуратура таким решением суда удовлетворена.

Вита Дубовик пресс-секретарь прокурора Харьковской области

У своєму клопотанні прокурор прописував 2 ризики, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом. Це - можливість переховуватись від слідства та можливість впливати на малолітню потерпілу. Звісно, ми вважаємо це рішення суду законним, справедливим. Оскільки скоєно тяжкий злочин

У подозреваемого и его адвоката есть семь дней, чтобы подать апелляционную жалобу на решение Орджоникидзевского райсуда Харькова.