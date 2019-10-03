Подозреваемый в серии изнасилований предстанет перед судом

В Харькове за серию изнасилований и покушений на изнасилование будут судить 47-летнего жителя Харьковщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обвинительный акт в отношении мужчины следователи направили в суд.

Жертвами нападающего стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет.

Установлено, что ранее неоднократно судимый за совершение умышленного убийства и изнасилования мужчина совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности на территории разных районов Харькова.

По данным следствия, все нападения злоумышленник совершал по одной схеме: выслеживал девушек, которые поздно возвращались домой, преследовал их до подъезда дома, заходил вместе с ними в лифт и блокировал его движение.

После этого злоумышленник под психологическим или физическим давлением совершал свои преступные действия.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.