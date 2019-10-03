 

Подозреваемый в серии изнасилований предстанет перед судом

03 октября 2019 г. 14:02
1 просмотр

В Харькове за серию изнасилований и покушений на изнасилование будут судить 47-летнего жителя Харьковщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обвинительный акт в отношении мужчины следователи направили в суд.

Жертвами нападающего стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет. 

Установлено, что ранее неоднократно судимый за совершение умышленного убийства и изнасилования мужчина совершал преступления против половой свободы и половой неприкосновенности на территории разных районов Харькова. 

По данным следствия, все нападения злоумышленник совершал по одной схеме: выслеживал девушек, которые поздно возвращались домой, преследовал их до подъезда дома, заходил вместе с ними в лифт и блокировал его движение. 

После этого злоумышленник под психологическим или физическим давлением совершал свои преступные действия.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. 

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. 

 

Видео: 

Серійний ґвалтівник предстане перед судом

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Вам потрібен закордонний паспорт, ID-картка ? Мерщій до «Паспортного сервісу» , Сумська, 10 , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.