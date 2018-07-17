Подозреваемый в убийстве пенсионера и разбое на Сабуровской рецидивист вышел на свободу за неделю до нападения

17 июля 2018 г. 16:24
Автор: Алина Курлович
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Убийство произошло в конце июня в доме по улице Сабуровской. Злоумышленник влез в дом утром: 71-летнюю женщину избил и связал. А сам начал искать ценные вещи и деньги.

Александр Урганов, заместитель начальника Московского отдела полиции

Воспользовался тем, что мужа дома нет, стал обыскивать дом, искать материальные ценности и деньги. В это время пришел муж, который гулял с собакой недалеко от дома и наш бандит попытался покинуть домовладение, однако муж оказал ему сопротивление, вследствие чего он нанес ему 9 проникающих ножевых ранений, закрыл его в одной из комнат. После чего перетащил нашу потерпевшую в ванную.

Чтобы замести следы убийства, изверг поджег дом. Прохожие увидели дым и вызвали спасателей. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии: закрытая черепно-мозговая травма, ссадины и отравление угарным газом. Ее жизнь медикам удалось спасти. А вот злоумышленник попался скоро на очередном проникновении в домовладение.

Александр Урганов, заместитель начальника Московского отдела полиции

Вечером в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что недалеко от совершения места преступления в частное домовладение пытается попасть неизвестный, похожий по приметам на нашего разыскиваемого. Был задержан гражданин 57 года рождения, который освободился с мест лишения свободы 19 июня. При нем были вещественные доказательства с преступления, совершенного ранее.

Подозреваемому инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса Украины: за разбой, умышленное убийство и покушение на убийство. Ему грозит пожизненное заключение.

Видео: 

Подозреваемый в убийстве рецидивист вышел на свободу за неделю до нападения-17.07.18

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