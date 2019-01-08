Подозреваемый в убийстве студенток в Харькове оставил записку на могиле отца в Стамбуле

08 января 2019 г. 14:28
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Задержанный по подозрению в убийстве двух турецких студенток в Харькове Цокмез Гусну Цан  готов провести в тюрьме даже 100 лет, о чем оставил соответствующую записку, сообщает Судебно-юридическая газета.

Записку он оставил на могиле своего отца в Стамбуле, сообщает пресс-служба полиции.

«В этом мире нет справедливости. Если даже меня посадят на 100 лет в тюрьму, все равно я каждый день несу свое наказание», - написано в записке.

Исходя из ее содержания, понятно, что самым страшным наказанием для парня является смерть отца, и в записке нет его сожаления о том, что он убил девушек, отмечает издание.

Однокурсник подозреваемого заявил, что в тюрьме 20-летний Цокмез Гусну Цан долго не протянет — его могут лишить жизни, так как тех, кто убивает девушек и детей, обычно не щадят сокамерники.

Как рассказал почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый, задержанного подозреваемого будут судить в Турции, где по местному законодательству ему грозит пожизненное заключение.

Сейчас харьковские правоохранители собирают материалы дела для передачи в суд.

 

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